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做《好聲音》導師 霆鋒發掘參賽者潛能

2018-09-04 列印
■首次擔任導師的霆鋒表現相當投入。
■霆鋒在節目中「鋒式點評」成其中一大亮點。
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　　謝霆鋒日前以Rock style打扮現身擔任導師的內地選秀節目《中國好聲音》第七期，經過之前四強爭奪戰，霆鋒評選更有經驗，除了在音樂角度上為他們發掘進步方向，同時亦用他幽默風趣的說話為參賽者釋放壓力，「鋒式點評」亦成為今期節目中一大亮點。

　　一直以來，霆鋒畀評語都勁直接，好似當庾澄慶戰隊選手演唱完後，霆鋒毫不猶豫地對二人表示肯定，仲話自己好喜歡這種表演。

　　對於主持人拋出的問題，霆鋒都巧妙化解說：「如果我是哈林老師，我會問杰倫老師。」聽到呢個答案，其他導師笑說：「霆鋒被我們帶『壞』了。」

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