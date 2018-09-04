關注內地稅收等政策 演藝界代表晤特首提建議

本年3月成立的香港演藝界內地發展協進會，會長成龍、執行會長曾志偉、古天樂、王祖藍等成員，昨到政府總部政和特首林鄭月娥等官員會面，提出於內地長遠發展的建議。



曾志偉會後透露，昨日談到該會已於北京及橫店設立辦事處，幫助藝人在內地發展，最近有許多新聞提及大灣區、新稅收政策，故了解後會跟業內人士解釋。志偉又指，目前香港藝人還好，暫於內地沒有太大困難，但仍想增加更多辦事處，他續說：「今次主要講一啲場地同心聲，無論內地發展或香港的支持也需要政府幫手。（可會定期跟特首會面？）特首話：『有要求就搵我啦』不過知佢好忙，今日開會有好多不同層面，亦有不同的局長去分析，我哋好滿意。」



