﻿批評惹罵戰 工藤佑采嘲心穎博見報 馬明立即呵番

因為黑面Hea跳嗌辛苦加敢言，2018年落選港姐工藤佑采嘅風頭勁過冠亞季軍好多。以為一人少句風波好快完，估唔到黃心穎以大師姐身份又講兩句，透露當年參選每隔兩日便要學一樣新東西更辛苦，仲話做人要對得住自己，以佢嘅態度落選是正常的。工藤絕非省油燈，見黃心穎有心開戰，即刻在ig還擊，聲言「自己並不是好欺負的人，絕不會打不還手，罵不還口。」更嘲笑心穎護主心切擺明博見報，大量網民留言支持工藤更到心穎ig留言鬧佢八婆兼叫佢食屎，估計得到心穎應該相當嬲豬，做男友的唯一可做就係立即呵返。所以馬明即約女友去食餐飯睇套戲，心穎應該無咁嬲嘞啩。



一班《鐵馬尋橋》老友記，包括林子善、唐詩詠及馬國明等同新婚鄭嘉穎補祝49歲生日，馬國明帶埋黃心穎出席等佢開心吓，據知眾人都好識做，個個叫心穎做「阿嫂」，口氹到心穎好開心。而對於工藤佑采鬧爆佢博見報一事，心穎表示冇影響心情，仲話只係新聞一則，亦唔會再回應。而對於女友被嘲笑，馬明唔敢多講，只話好小事，「多謝關心。」



心情麻麻



當晚，馬明同心穎由去慣嘅太古城及又一城轉咗去圓方，因為未去過，兩人要睇樓層指示牌先知邊度有嘢食同戲院喺邊度。當晚六點幾，拎住近萬五元新款Dior Oblique Canvas Book Tote Bag的素顏心穎，同着住食鬼Tee的馬明一去到圓方商場就搵樓層指示牌，望咗一陣心穎就有心水，就係行去唔太遠，一間食越南菜嘅餐廳，食咗45分鐘，無乜表情嘅心穎先行步出餐廳馬明隨後，後者出門口就發現記者，見佢口噏噏明顯告知女友有記者，心穎唔多自然不斷撥弄頭髮。兩人一邊行一邊四圍望，原來搵戲院。問佢哋係咪拍拖撐枱腳？男嘅笑住話「唔講嘞」，女嘅就強顏歡笑「擰晒頭」，連睇咩戲都唔講，但睇番一張飛要250蚊嘅尊貴放映院上映嘅係全亞裔演員加荷里活製作的《我的超豪男友》，屬評價甚高的浪漫喜劇，希望心穎睇完會開心番啲啦！



採訪:李權威