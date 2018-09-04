﻿批評惹罵戰 工藤佑采嘲心穎博見報 馬明立即呵番

一班《鐵馬尋橋》老友記，包括林子善、唐詩詠及馬國明等同新婚鄭嘉穎補祝49歲生日，馬國明帶埋黃心穎出席等佢開心吓，據知眾人都好識做，個個叫心穎做「阿嫂」，口氹到心穎好開心。而對於工藤佑采鬧爆佢博見報一事，心穎表示冇影響心情，仲話只係新聞一則，亦唔會再回應。而對於女友被嘲笑，馬明唔敢多講，只話好小事，「多謝關心。」
心情麻麻
當晚，馬明同心穎由去慣嘅太古城及又一城轉咗去圓方，因為未去過，兩人要睇樓層指示牌先知邊度有嘢食同戲院喺邊度。當晚六點幾，拎住近萬五元新款Dior Oblique Canvas Book Tote Bag的素顏心穎，同着住食鬼Tee的馬明一去到圓方商場就搵樓層指示牌，望咗一陣心穎就有心水，就係行去唔太遠，一間食越南菜嘅餐廳，食咗45分鐘，無乜表情嘅心穎先行步出餐廳馬明隨後，後者出門口就發現記者，見佢口噏噏明顯告知女友有記者，心穎唔多自然不斷撥弄頭髮。兩人一邊行一邊四圍望，原來搵戲院。問佢哋係咪拍拖撐枱腳？男嘅笑住話「唔講嘞」，女嘅就強顏歡笑「擰晒頭」，連睇咩戲都唔講，但睇番一張飛要250蚊嘅尊貴放映院上映嘅係全亞裔演員加荷里活製作的《我的超豪男友》，屬評價甚高的浪漫喜劇，希望心穎睇完會開心番啲啦！
採訪:李權威