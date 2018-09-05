二宮和也齊謝票 ﻿木村﻿﻿被追問存款數字﻿

由木村拓哉和師弟二宮和也主演的新片《檢察狂人》在日本上映以來，票房高企，二人前日結伴到戲院謝票，木村更被二宮在台上追問銀行的存款數字！本報記者



上月24日在日本上映的《檢察狂人》，票房節節上升，已連續兩周成為日本票房冠軍，累積觀眾人次達114萬，票房突破14億日圓（約9,870萬港元），木村拓哉偕二宮和也前日現身東京的戲院謝票。《檢》片改編自作家雫井脩介的小說，木村與二宮演檢察官，二人調查殺人案時，因意見分歧而對立。



兩人前日在台上分享新片大賣的喜悅，當被問到「最想問對方甚麼問題」時，二宮問木村：「甚麼都可以問嗎？我想問你的存款金額有多少？」木村聽後笑道：「其實我也不太清楚。」二宮即說：「那你交給我管理好了。」令現場笑聲不絕。



