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碧咸嫂斥婚變謠言無稽

2018-09-05 列印
■Victoria與碧咸為雜誌拍攝封面，大晒恩愛。網上圖片
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　　碧咸一家最近登上雜誌《Vogue》封面，慶祝碧咸嫂Victoria創立的時裝品牌10周年，她在社交網站公開的花絮訪問片段中，首度開腔回應婚變傳聞，她於1999年下嫁碧咸後就屢傳離婚，「那些人已在我們的關係上亂寫了20年，碧咸和我通常不理會無稽的事。那些事對我們身邊的人有更大影響，這樣是不公平的。」

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