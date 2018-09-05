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櫻桃子只向「小玉」透露患癌

2018-09-05 列印
■動漫中的小丸子與小玉老友鬼鬼。
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　　日本動漫《櫻桃小丸子》的原作者櫻桃子上月15日因癌病逝世，最新一期的《週刊女性》大爆櫻桃子生前絕少與朋友聯絡，患癌後，只跟少部份好友透露病情，包括舊同學「小玉」，小玉是動漫中小丸子的同學，而《小丸子》中的角色不少都真有其人。

　　櫻桃子老家靜岡的鄰居指，約4年前聽聞她患癌，又指她近年已沒有跟舊同學聯絡，唯一有聯絡的只有小玉。

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