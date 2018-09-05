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從影以來最大挑戰 惠英紅讀劇本血壓上升

2018-09-05 列印
■導演張之珏及King Sir多次感激紅姐參演。
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　　昨日，一眾舞台劇《玻璃動物園》的主要演員惠英紅、藝術顧問鍾景輝（King Sir）及導演張之珏等出席記者會。紅姐坦言此劇是她從影以來最大挑戰，她透露初讀劇本時，發現對白比她預期的多更多，震撼得令她血壓上升，左眼及四肢微絲血管爆裂。

　　紅姐透露當時正於內地拍戲，而身體變化令她未能連戲。她笑說：「第二日發現成隻腳係紫色，自己都嚇親，有啲瘀O依家都未散。」問到如何說服公司「英皇」？她笑道：「公司對我好好，自由度好大。我咁大年紀，自己想演，價錢合理，公司唔會反對。」問到是否有點後悔參演？她笑笑點頭示意，但她說：「我有信心自己表演得好。」

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