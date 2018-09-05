  • 2018年9月5日 星期三
  • 28º
  • 88%
熱門： 高鐵飛燕襲日劉德華港獨工藤佑采

日報新聞 > 娛樂

購西環三萬多呎商埸 鄧鉅明對前景有信心

2018-09-05 列印
■鄧生透露今年鐘錶展以鑽石錶為主，雖然有中美貿易戰，但人棄他取，可能搶到市場。
Previous Next

　　昨日，太子珠寶鐘錶集團主席及行政總裁鄧鉅明為《World Brand Piazza 2018》主持開幕儀式，他透露在西環買舖，主要用來出租不會自用，其中三萬多呎商埸有6間地舖。他對西環未來很有信心，因為有地鐵，另有好多新樓盤，後生仔會比較多。

　　開幕儀式上不見鄧鉅明的太太鄧宣宏雁，鄧生透露太太陪兒子到倫敦開學，所以活動由他負責，並笑言平時只負責吃，今次他工作很乖。他說太太及兒子離開香港不會不捨得，因為兒子一年會返港六次，他會預留時間陪兒子，見面時間其實比以前更多，笑稱兒子開學他就開工。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd