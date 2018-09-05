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孫藝珍谷完戲捧視后獎

2018-09-05 列印
■孫藝珍和玄彬與粉絲玩自拍。
■孫藝珍榮膺視后。
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　　韓國女神孫藝珍與玄彬前日在首爾出席合演的新片《協商》宣傳活動，除做出心心手勢外，更與粉絲大合照！

　　孫藝珍當晚出席第13屆首爾電影節頒獎禮，並憑人氣劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》奪視后獎，朴敘俊則憑《三流人生》榮膺視帝。圖：網上圖片

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