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Stephy樂意情侶檔搵真銀

2018-09-05 列印
■Stephy稱與男友行街時習慣「保持距離」。
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　　鄧麗欣（Stephy）前晚出席電影《L風暴》慶功宴，對於被拍到與男友邱勝翊（王子）在車廂纏綿，她表示：「我看過報道後想起了當時是在研究吃甚麼，拿手機出來搜尋時，他探頭過來看，就是這麼簡單。」問到逛街時會否忍不住咀嘴？Stephy稱不會，因習慣行街也「保持距離」，亦覺得沒理由在街上纏綿！至於可會情侶檔開工時，她稱暫未有邀請，笑言：「搵錢至上，但不想太刻意，我怕大家看得多會厭。」

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