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﻿變身KOL

2018-09-05 列印
■Gaile和丈夫同樣愛練瑜伽。
■廚藝高手Gaile試過煮廿人大餐，老公最愛食龍蝦pasta。
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　　月前，Gaile開咗間製作公司，並親自製作短片放上網，佢話：「主要拍煮嘢食、做瑜伽同美容嘅短片，教人化妝同分享扮靚貼士。」
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