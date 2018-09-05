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﻿合作出碟炮製合唱歌 Kay封Juno做「幽默浚龍」

2018-09-05 列印
■Kay說完「幽默浚龍」，自己亦忍不住笑！
■Kay和張繼聰均希望減少公開談論兒子張瞻。資料圖片
■Kay將與Juno合作推出專輯。
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　　謝安琪（Kay）與麥浚龍（Juno）昨應邀結伴出席一開幕活動。Kay表示Juno是一位冷面笑匠，又大玩食字笑指對方是「幽默浚龍」，說罷更忍不住笑；又指老公張繼聰較多以肢體動作令她發笑。Juno透露，正與Kay合作一起製作專輯，碟內會有合唱歌，而這次製作模式不同，不會有壓力，反而有人提議將其演變成一套電影。

　　另外，Kay的兒子張瞻已11歲，問她前日可有親自送兒子開學？她稱兒子已升讀中學，要開始尊重他的成長，她與老公均有共識，不想因自己的工作令兒子受更多的目光，所以會減少公開談論他，給兒子更多空間。
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