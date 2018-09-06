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美國校園槍擊案頻生 ﻿妮妲莉﻿﻿譴責「定期大屠殺」﻿

2018-09-06 列印
■妮妲莉出席首映禮，大談美國校園槍擊案的影響。美聯社
■陳法拉盛裝亮相品牌晚宴。網上圖片
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　　第75屆威尼斯電影節昨日星光熠熠，金像影后妮妲莉寶雯主演及監製的主競賽片《Vox Lux》舉行首映禮，導演Brady Corbet、女星Raffey Cassidy和Stacy Martin出席造勢。

　　妮妲莉寶雯在電影《Vox Lux》扮演一名歌后，在年輕時遇過校園槍擊案。她受訪時提到美國的槍擊事件，直指發生在校園儼如內戰，「定期出現的大屠殺對每日回校上課者、送子女上學的家長都有心理影響，少少的暴力行為都可能引起廣泛的折磨。」一向關心政治的妮妲莉指該片不是要表達政治訊息，而是反映流行文化與暴力的交錯。

　　該片導演Brady是99年科羅拉多州哥倫拜高中校園槍擊案中的目擊者，他形容事件對他心理影響好大。另外，陳法拉以一襲黑色低胸晚裝亮相品牌的晚宴活動，十分性感。

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