妮妲莉寶雯在電影《Vox Lux》扮演一名歌后，在年輕時遇過校園槍擊案。她受訪時提到美國的槍擊事件，直指發生在校園儼如內戰，「定期出現的大屠殺對每日回校上課者、送子女上學的家長都有心理影響，少少的暴力行為都可能引起廣泛的折磨。」一向關心政治的妮妲莉指該片不是要表達政治訊息，而是反映流行文化與暴力的交錯。
該片導演Brady是99年科羅拉多州哥倫拜高中校園槍擊案中的目擊者，他形容事件對他心理影響好大。另外，陳法拉以一襲黑色低胸晚裝亮相品牌的晚宴活動，十分性感。
香港智慧城市發展步伐緩慢，試驗性質的無人商店終於出現！兩間無人商店昨日開幕，其中AlipayHK在奧海城的無人店佔地四千方呎，採用RFID（應用射頻辨識）的電子支付技術，消費者選貨後，自助付款，過程完...
2018-09-06
京東集團董事局主席兼CEO劉強東上周五在美國涉強姦女大學生被捕，當地時間九月四日，明尼阿波利斯警局發言人約翰埃爾德表示，劉是以涉嫌一級強姦重罪遭逮捕，而他鎖上手銬被帶回警局的照片也跟着曝光。 據外媒報道，在五頁報告中警方以「609.342」罪名控告四十五歲的劉強東，根據明尼蘇達州的法律，609.342是性犯罪五級中的一級重罪，一旦被正式定罪，輕則判囚十二年，最高則三十年監禁。劉強東被送到亨內平郡監獄關押。報告中提到，警察接到性犯罪強姦的舉報到場。受害人報案完成，警方發給她報案的藍卡，也拍下現場及受害人照片。 警方發言人表示，雖此案被列「強暴重罪」調查，但劉強東還沒被起訴...
2018-09-06
揭發水門事件的其中一位美國《華盛頓郵報》記者伍德沃德（Bob Woodward），將推出新書，揭露有關白宮內幕，以及特朗普的秘聞。書中爆料指美國總統特朗普去年曾想暗殺敍利亞總統巴沙爾。馬蒂斯又抱怨特朗普對外交政策的理解，只有「小學五、六年級程度」。 伍德沃德撰寫的新書《恐懼：特朗普在白宮》（Fear: Trump in the White House），將於下周二正式發行，書中指去年敍利亞政府向平民發動化武襲擊後，特朗普致電國防部長馬蒂斯表示，想暗殺敍利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad），但馬蒂斯沒有聽從，美軍只向敍利亞發動有限度空襲。 特朗普曾質疑美國政府在朝...
2018-09-06
英皇發展的屯門珀居，再錄成交個案，並連沽兩伙，其中6號洋房新近以呎價40277元易手，呎價創新界西北區新高；其成交價則為逾1.4億，為項目新高紀錄。目前該盤自開售以來，已累沽六座大屋，套現逾6.4億。...
2018-09-06
上周美加貿易談判無疾而終，雙方重新開始談判，美國與貿易夥伴摩擦升級，令市場情緒緊張，美股持續向下。加上新興市場危機擴散，拖累環球股市下挫。兩大社交媒體facebook和Twitter高層到參議院作證，...
2018-09-06
由歐洲足協全力打造的歐洲國家聯賽今晚開戰。這項總獎金高達七千六百二十五萬歐元（約六億九千萬港元）的星級聯賽，雲集全歐洲頂級球隊參賽，更設有升降班制度，必定引爆出連場激戰。 世盃王者剿滅德軍 德國 vs 法國 星期四1 周四深夜2:45 新科世界盃盟主法國在今晚歐國聯A級聯賽第一組打頭陣，作客失意世盃的德國。高盧雄雞保留世盃冠軍班底，鋒線繼續由皇牌基沙文與基利安麥巴比領銜，今仗勢反客為主順利取開門紅，一於支持客勝。（有線602、662台直播） 法國今夏第二度捧走大力神盃，教練迪甘斯在最新一期大軍名單中，保留了二十一位冠軍成員，後備門將文丹達因為拉傷肌肉落選，由效力波爾多的哥斯...
2018-09-06
福士為進一步搶攻本地客貨Van市場份額，最近替旗下Transporter商用車系列，追加長陣Transporter BiTurbo型號，改用輸出204ps馬力和45.9kgm扭力的2公升雙Turbo柴...
2018-09-06
現年52歲的郭富城與太太方媛（Moka）日前為女兒Chantelle舉行1歲生日派對，方媛近日於社交網分享女兒彈玩具琴的短片。昨日傳出城城在派對上分享太太再懷孕喜訊，兩夫妻有望添丁湊成「好」字！ ...
2018-09-06
昨天一日之內出現兩間無人商店，均是限定店試驗性質，反映香港仍以龜速邁向智慧城市，政府講多過做，推動力度仍不足，長此下去，香港將遠遠落後於鄰近競爭對手。 以支付系統來說，內地發展迅速，人人使用，幾可做到無現鈔交易，甚至不用收銀員，減少成本，發展一日千里。反觀香港，支付系統不流行，經常往內地工作的港人會體會到，不申請內地支付系統，幾近無法消費，寸步難行。 設立支付系統，有助推動新消費模式，例如無人商店，內地與海外已經流行起來，香港慢人不止十拍，其他智慧城市規劃，更加不用說。政府去年公佈發展香港為智慧城市的顧問報告，比新加坡慢了多年。雖然當局發展啟德九龍東亦嘗試引入智慧城市概念，...
2018-09-06
石廄「藍天堡馬」於周日將配梁家俊出戰韓國短途錦標，馬兒早前已赴當地備戰，而騎者與石哥昨晚在港合作三駒，先有頭場「萬里威揚」拼入Q，繼而第二場憑「魅力之子」報捷，一於贏馬壯行色！ 馬場浮世繪
2018-09-06