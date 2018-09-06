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謝絕親友代訂票要求 Sammi自薦做華仔個唱嘉賓

2018-09-06 列印
■Sammi早前受訪時稱，死後將身家捐給慈善機構。
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　　鄭秀文(Sammi)前晚到中環出席二手網購品牌活動，坦言會嘗試效法外國藝人在大場合穿舊衣服，並透露早前鍾楚紅搬屋時送了十件衫給她，是朋友之間交換禮物。

　　談到好友劉德華將於十二月舉行演唱會，並呼籲朋友自薦報名演出。Sammi謂要第一個報名，就算不在港也會特別度期回港，笑言「華仔是很特別」會優先處理，並已謝絕所有親戚的訂票要求，因為不想煩到華仔。至於她受訪時稱死後將身家捐給慈善機構，她解釋自己現在還年輕，未有具體分配資產的想法，而西方人捐資產到慈善機構的做法也值得學習。另外，Sammi全新廣東歌《Creo en Mi》MV播放兩星期已破百萬點擊，她感謝王嘉爾創作令首歌生色不少。

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