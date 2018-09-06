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周杰倫12月澳門騷 勢掀撲飛潮

2018-09-06 列印
■周董12月於澳門舉行巡唱，製作不惜工本！
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　　周杰倫將於十二月十四至十七日在澳門舉行一連四場巡迴演唱會，門票將於下周一早上11時優先預售。這次是周董的「地表最強2」巡唱亞洲地區終極一站，很多Fans均引頸以待，勢必掀起撲飛熱潮！

　　周董這次的演出音響和舞台，均採用最頂級設計，主辦單位亦不惜工本，室內煙花規模會更盛大，並會有周董獻唱《告白氣球》時，數以千計氣球將從天降的浪漫環節！

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