﻿方媛傳懷第二胎 52歲城城添丁在望

現年52歲的郭富城與太太方媛（Moka）日前為女兒Chantelle舉行1歲生日派對，方媛近日於社交網分享女兒彈玩具琴的短片。昨日傳出城城在派對上分享太太再懷孕喜訊，兩夫妻有望添丁湊成「好」字！



郭富城和太太方媛（Moka）去年完婚兼榮升父母後，「城嫂」方媛一直努力調理身體，盼為老公追第二胎，昨終傳出兩人將再做爸爸媽媽的喜訊！事緣城城日前於主題樂園為女兒Chantelle舉行1歲生日派對，有傳他在生日會上開心地分享方媛再度懷孕的喜訊。



現年52歲的城城和太太暫未回應有關傳聞，而他的經理人小美昨日回覆傳媒查詢時表示：「我現階段未收到呢方面喜訊嘅消息。不過，如果係真嘅，亦都肯定係開心事。我當然希望聽到好消息，亦都希望大家畀多啲祝福城城。」



小美：大家畀多啲祝福城城



被傳再度懷孕的方媛，昨日就在社交網上載女兒彈玩具琴的短片，更冧爆留言：「好認真彈琴的樣子！」只見Chantelle坐在地上低着頭彈琴，蓄短髮夾着小髮夾的她皮膚白皙，有網民大讚：「有潛質，有天份，要培養下，音樂細胞，Add Oil！」，更有網民說：「好棒要學爸爸的狂野之城呀⋯⋯」Chantelle身邊更有一架「辣跑玩具車」，看來她跟爸爸一樣愛玩車。



另外，楊采妮和韓國型男鄭雨盛昨在港出席一展覽的揭幕禮，談到方媛分享女兒彈琴短片，采妮笑言以為城城的女兒會跳舞，並讚Chantelle應該很美。采妮認為城城再做爸爸是好事，生多個BB可陪Chantelle玩。鄭雨盛則表示，他僅留港一天，未有時間探望好友黎明。



本報記者 圖：資料圖片