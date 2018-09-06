﻿劉浩龍新歌MV化身理髮師

劉浩龍前晚在北角一傳統上海理髮店拍攝新歌《阿龍理髮》MV，他說該曲是繼《髒話阿七》後另一首勵志歌，鼓勵樂迷遇上不開心的事，轉個新髮型就有心情。他拍攝時需親手為同場四位演員剪髮，笑指他們作出了很大犧牲，「我都係第一次幫人剪，啱啱學，但OK嘅，現場有髮型師幫佢哋剪返靚。」



劉浩龍亦自揭兒時因父親的關係，會到上海理髮舖剪髮，其後有一次媽媽帶他到較新潮的髮型屋剪髮，自己相當滿意新髮型，豈料卻觸怒爸爸，劉浩龍笑道：「爸爸好嬲，捉我返去（上海理髮店）剪返個鮑魚刷髮型。我一坐低就喊，係我人生最痛苦嘅一次經歷，只靚仔得半個鐘！」