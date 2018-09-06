﻿Bob通完波仔冒險目及女

林盛斌（Bob）剛做完「通波仔」手術，昨復工聯同蕭正楠、張振朗及一班「美女學徒」到西貢拍攝《美女船P》，Bob笑言面對眾靚女驚頂唔順，但也要「冒險」目及女！談到身體狀況，他透露早前體檢驗到三條血管塞了，本想如期拍廣告後才做手術，但醫生建議馬上進行，否則隨時有生命危險，故先通兩條血管，他更為此戒吃最愛的即食麵一星期，老婆亦嚴控其飲食。



蕭正楠則笑言已分工，若Bob出事，由他負責管理對方的財產；張振朗則負責照顧Bob的老婆仔女，張振朗聞言即謂想做Bob的女婿！問到奉旨目及女會否擔心女友扭耳仔？蕭正楠稱沒向黃翠如備案，因她忙拍劇，名副其實無「黃」管呢！