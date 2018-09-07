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投資大馬電影大豐收 ﻿華仔﻿﻿現身慶功宴掀高潮﻿

2018-09-07 列印
■華仔為全體工作人員鼓掌。
■華仔與台前幕後合照留念。
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　　劉德華投資的馬來西亞喜劇電影《Hantu Kak Limah》票房大豐收，他日前亮相劇組在吉隆坡舉行的慶功宴，即時掀起高潮，他致謝辭時興奮大嗌3次「希望再合作」！



　　劉德華投資的《Hantu Kak Limah》票房逾馬幣3,600萬令吉（約7,000萬港元），成為大馬史上最賣座本土電影！台前幕後日前在吉隆坡舉行慶功宴，華仔飛赴當地低調現身，為慶功宴掀起高潮。

　　當宣佈該片票房再度刷新紀錄時，華仔站起為全體工作人員鼓掌，他亦全程見證工作人員領取花紅的開心時刻，並上台抽獎大送禮物，從華仔手中接到禮物的工作人員均甚為高興！問到華仔會否投資大馬中文電影時，他肯定地說「會」，問到會否到大馬開巡唱？他就語帶保留地表示仍在計劃中。

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