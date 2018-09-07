自薦做華仔個唱嘉賓 嘉玲：我都買唔到飛！

劉嘉玲、徐克和施南生等前晚出席電影《狄仁傑之四大天王》首映禮，徐克即場揮毫題字「四大天王」，並由戲中飾演武則天的嘉玲蓋上玉璽。談到戲中武則天需要色誘狄仁傑，嘉玲笑稱拍攝時需要徐克示範，笑稱對方比她更妖艷，是個活色生香的人。



劉德華早前公開表示，若想擔任其演唱會嘉賓的好友便請自薦，問嘉玲可會提議老公梁朝偉報名？她稱兩人的交情私下了結就好，不需要驚動到她。然而嘉玲突然兩度向傳媒大呻：「好難買飛呀！我都買唔到！現在仍欠30張飛，（你要偉仔當嘉賓便可解決這問題？）我要返去諗諗先，出賣佢！（他當嘉賓可能300張也沒問題！）咁我做嘉賓得唔得呀？（你上台唱歌嗎？）唔唱歌，上台講兩句打個招呼得唔得！」



