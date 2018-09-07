﻿《全民造星》三大男神談女神 傳簽勁辣賣身契入十強 姜濤驚爆疑似整容

ViuTV選秀節目《全民造星》成為熱話，節目在連登被瘋狂討論，當中堪稱三大男神的19歲上海仔「小鮮肉」姜濤、24歲Ian（陳卓賢）及26歲Anson（江熚生）最令姐姐們茶飯不思，在討論區無限示愛。究竟男神們眼中嘅女神係邊個？另外，對於有傳要同ViuTV簽勁辣賣身契先可以入10強去美國受訓，三位男神對傳聞唔驚訝，但答得相當小心。最重要係，姜濤17歲時減肥中拍攝嘅微電影《一線之差》近日出土，當年嘅佢眼又腫，雙眼皮又失蹤，疑似整容。



微電影中的姜濤較圓潤外，最明顯是一對單眼皮，他對提問似有備而來，輕鬆解釋，「我嗰時減緊肥，係有啲水腫，同埋我本身內雙眼皮，黐咗一段時間雙眼皮膠紙就變咗o依家咁，當然都要睇狀態，如果水腫就要黐番。」問到會否割雙眼皮？佢答：「未割呀。」講到公開處男被瘋狂討論一事，姜濤表示唔開心，「我冇諗過大家會攞嚟討論，當日我係一時情急先講吓笑！（唔係真？）我唔會再答，等大家估吓。」



簽約換入圍



至於有傳ViuTV與有潛質的參賽者以10年合約作為條件，換取到美國受訓及入圍10強，5年生約是指ViuTV可單方面放棄雙方合作，但參賽者則無權提早終止合約。姜濤覺得入10強唔關簽約事，但承認，「我知係有啲人簽咗約，但我冇簽。」而Ian同Anson就話冇聽過。另談到有傳是內定冠軍，姜濤答得坦白：「我幾希望自己係內定冠軍，真嘅話唔使咁大壓力。」



被拯救之愛



提到當年令姜濤決心減肥的暗戀對象，佢話係同班同學，吸引他除了外表，仲有女方肯同佢呢個冇自信冇朋友又唔起眼嘅肥仔做朋友，就好似超級英雄咁拯救咗佢，「佢幾靚但唔識打扮，唔似一般主流女仔，唔鍾意同人埋堆，同佢玩吓玩吓就玩出感情。（係你單方面玩出感情啫？）係呀！我從來冇向佢表白過，離開咗學校咁多年亦冇再聯絡。」



姐姐有巿場



好多姜糖（姜濤Fans稱呼）都想知道，究竟要咩資格先做到姜生嘅女神？原來佢鍾意日本女星有村架純同松嶋菜菜子，年上和年下都無所謂，最重要相處到，同埋唔可以太有機心，唔八卦同唔是非。至於拍過4、5次拖的Ian同7、8次拖的Anson就堅稱現在單身，兩人同樣冧大眼妹，前者揀女友最重要性格好，「成熟同體貼，所以同過大我少少嘅女仔拍拖。」而Anson鍾意可愛型，「最重要開朗同搞笑，但Hot嘅女仔都鍾意睇（笑）。」問到心目中嘅「女神」，Anson鍾意韓國女團SISTAR嘅寶拉外，當然仲有好深愛佢嘅主持黃心美，而Ian就話無女神，「聽歌聽男仔歌，女藝人關注度咁高。」再三誘導下，Ian依然得個諗字更向公關求救，全場靜過太空，最後佢以扁嘴作結。



採訪：廖思慧、杜淑霞 攝影：李權威