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吉澤瞳醉駕傷人勢被炒魷

2018-09-08 列印
■吉澤瞳昨早由警方押送至檢察院。網上圖片
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　　日本女團Morning娘前成員吉澤瞳，前日清晨駕車駛至東京中野區時，涉撞到一名騎單車的女子及一名男途人後不顧而去，兩人受輕傷並報警求助。

　　吉澤瞳於案發後15分鐘返回現場報警及接受酒精測試，被驗出體內酒精含量超標4倍，故被警方以違反交通法及過失傷人罪拘捕。

　　吉澤瞳昨早被戴上手銬，在警員押送下由原宿警署移送檢察院，她所屬的事務所發聲明道歉，亦有指事務所擬嚴懲惡行，將她炒魷魚！吉澤瞳亦知衰，辭任埼玉縣三芳町宣傳大使。

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