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古巨基撲名古屋加班機返港

2018-09-08 列印
■基仔昨晚在機場接受訪問。
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　　強颱「飛燕」日前吹襲日本關西期間，身在大阪的古巨基目睹猛烈風勢，他昨晚與太太順利自名古屋飛返本港，他在香港機場現身時表示，是照原定的日子回港，太太事前打了很多通電話，才可以訂到名古屋返港的加班航機座位。

　　基仔說身在當地時因颱風改了行程，見到有樹木倒下及翻車，事後才知經歷了日本25年來最強勁的颱風！

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