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孫耀威時尚煲呔贈頭條Jetso App得獎者

2018-09-08 列印
■眾得獎者喜獲孫耀威送贈時尚煲呔。
■孫耀威精心為粉絲配襯型格西裝Look。
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　　孫耀威（Eric）早前應全城大受歡迎的頭條Jetso App邀請，與5位遊戲得獎者兼粉絲Karen、Jody、Amanda、Keith和Lokben歡聚，除了玩度身遊戲，Eric又為Keith和Lokben配襯型格西裝Look，各人更獲贈時尚煲呔。他們笑言從未與偶像如此接近，這次暢聚甚為難忘！

　　一向喜歡時裝設計的Eric，因工作關係不時着西裝的他，前年在尖沙咀Mira Mall一連開設兩間店舖「TUXEE高級洋服訂製工坊」，店內大部份款式均出自他的手筆，他笑言品牌設計賣點是夠癲，有顧客肯與他一齊癲感覺好滿足。他說：「做咩生意都唔容易，但喺香港做好啲，因大家同聲同氣易話為。」並透露正籌備開設主打婚紗和女裝的第三間店舖。

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