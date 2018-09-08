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昏迷留醫大步檻過 余德丞報喜：我出院啦！

2018-09-08 列印
■熱愛跑步的Dickson亦有分享跑步照片。
■Dickson稱休養多一會就可以重新出發！
■Dickson日前29歲生日，獲好友送贈心意卡和T恤等禮物。
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　　余德丞（Dickson）上月初因踢波期間不適，突然昏迷入院，有指心臟曾一度停頓。他留醫深切治療部（ICU）近5日後情況好轉，之後再轉送心臟科病房觀察。早前他已報過平安，並期望盡快出院。昨日他終在社交平台報喜：「我出院啦！」被醫生叮囑短期內不能做運動的他感慨「生命無take 2，會好好珍惜活着的日子」，並感謝一直照顧他的醫生和護士們，家人、同事、好友及粉絲的支持，他坦言：「原來連續咁多日面對住一樣嘅三面牆，加埋打唔開嘅窗，感覺真係好難受！所以我都希望今次之後，我嘅身體會生生性性，爭一口氣，唔好再令大家擔心。」

資料圖片 網上圖片

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