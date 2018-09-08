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﻿至Fit孕媽

2018-09-08 列印
■手腳纖瘦僅肚凸凸嘅Coffee，在沖繩晒水着。
■原本34D上圍谷奶升cup。
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　　同Rosemary一樣都係瑜伽導師嘅Coffee(林芊妤)，現懷孕8個月、預產期是10月底。Coffee早前做產檢時，醫生話佢有胎盤前置問題，叫佢多休息唔好咁操勞，但準媽咪上個月仲孖大隻老公翟志榮（Weng）即興飛去首爾，日前又再飛沖繩，爭取最後機會二人世界。
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