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嫻妃阿佘顯霸氣 小S「爭寵」聶遠駕到

2018-09-10 列印
■聶遠任小S埋身搭膊。
■阿佘分享與小S的搞笑甫士短片。
■趙薇分享與楊子姍的合照。
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　　《延禧攻略》 中的乾隆皇帝聶遠、「嫻妃」佘詩曼前晚齊在上海出席一公開活動，同場的小S（徐熙娣）把握機會向人氣爆燈的聶遠搭膊「集郵」，兩人欣然合照留念！本報記者 圖：網上圖片

　　聶遠前晚在上海出席一公開活動，事後在自己的社交網站分享數張和小S（徐熙娣）的合照。可見《延禧攻略》 中的「皇上」聶遠，大方地讓小S搭住肩膊「爭寵」。前晚同場星光熠熠，當中包括在《延禧》扮演嫻妃的佘詩曼，她更在社交網分享與小S拍攝的搞笑短片，其中更有以手輕抬小S下巴的甫士，一顯霸氣！

　　聶遠在紅地氈接受司儀訪問時就突然手舞足蹈，原來是邊答問題邊驅趕蒼蠅！與楊子姍齊亮相紅地氈的趙薇，大方展示修身成果，她亦在社交網上分享多幅靚相，可見她自信地晒臂晒肩晒腿！

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