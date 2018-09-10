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諸葛紫岐教仔 不可棄養寵物

2018-09-10 列印
■諸葛紫岐和丈夫薛嘉麟齊支持善舉。
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　　諸葛紫岐與老公薛嘉麟日前出席一慈善音樂晚會，為香港註冊慈善團體「香港流浪狗之家」籌募經費，會上更宣佈，諸葛紫岐由「榮譽會員」榮升為「榮譽會董」。

　　諸葛紫岐表示過去一年來和大會合作獲益良多，並希望呼籲多些善長出錢出力！她亦灌輸正確觀念給兒子韜韜，「韜韜好喜歡小動物，老公的妹妹領養一隻傷殘狗狗，韜韜經常跟牠玩。韜韜亦說想領養一隻小狗，我跟韜韜說，養寵物是一世的承諾和責任，不能棄養，照顧自己的寵物亦不能假手於人。」

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