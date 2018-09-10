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黎瑞恩嚴防 子女沉迷手機

2018-09-10 列印
■黎瑞恩昨日出席驗眼活動。
■黎瑞恩將和父親暢遊「絲綢之路」。
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　　黎瑞恩昨日出席幼兒驗眼活動時，被問到可會禁止子女用手機？小恩子說現在很難禁止，但會定出規條，包括子女每天中午才可開始用手機，避免他們一起牀就開始玩電話，使用一小時後亦要休息20分鐘。

　　小恩子認為身教很重要，用膳時就會收起手機，「自己都要忍住，如果一班朋友食飯只顧玩手機又有甚麼用呢！」另外，小恩子將會跟爸爸暢遊「絲綢之路」，媽咪聽到亦想同行，「很多朋友都說想一起去呢！」

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