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邱淑貞婉拒出山拍戲 嘉玲爆偉仔擬減產休息

2018-09-10 列印
■邱淑貞不考慮復出幕前。
■楊受成亦是到賀嘉賓之一。
■嘉玲透露與邱淑貞有定期聚會。
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　　劉嘉玲、邱淑貞、英皇集團主席楊受成、容祖兒及曾志偉等，昨晚均有出席一項周年慶祝活動。

　　嘉玲自老公梁朝偉約滿澤東電影回復自由身後，暫當他的經理人，她昨晚表示偉仔想減少拍戲，但他不是打算「半退休」，而是可能遇上「樽頸位」難以突破，所以想休息一下。

　　嘉玲續謂，與好友邱淑貞有定期聚會。講到邱淑貞息影多時，問志偉會否開戲邀對方「出山」再現大銀幕？他表示邱淑貞好難請，又讚50歲的她保養得好。邱淑貞則表示照顧三名女兒很忙，加上已一把年紀，就算再拍都沒有人看，所以就算過往曾客串現身真人騷等節目，現在也不會考慮了。

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