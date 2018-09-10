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《紅海行動》揚威長春 章子怡憑《羅曼蒂克》封后

2018-09-10 列印
■章子怡乘夜機返家時，不忘親吻獎座。
■徐崢和章子怡榮膺影帝影后。
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　　第14屆長春電影節前晚閉幕，章子怡、成龍、王渤、張家輝等均專程抵當地支持；影展「金鹿獎」各獎項得主亦已出爐。屢獲影后殊榮的章子怡，憑電影《羅曼蒂克消亡史》獲頒金鹿獎最佳青年女主角，她其後在社交網上載一張吻着金鹿獎座的照片分享喜悅，又留言：「帶隻金鹿回家！」

　　身為「愛妻號」的汪峰也轉發貼文恭喜老婆，又自豪表示：「咱家動物園快開張了！」藉此大讚這位影后老婆的戰績彪炳。至於最佳青年男主角獎則由《我不是藥神》的徐崢奪得。英皇電影《紅海行動》亦囊括最佳故事片，片中女將蔣璐霞則勇奪最佳青年女配角。

圖：網上圖片

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