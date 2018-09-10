《紅海行動》揚威長春 章子怡憑《羅曼蒂克》封后

身為「愛妻號」的汪峰也轉發貼文恭喜老婆，又自豪表示：「咱家動物園快開張了！」藉此大讚這位影后老婆的戰績彪炳。至於最佳青年男主角獎則由《我不是藥神》的徐崢奪得。英皇電影《紅海行動》亦囊括最佳故事片，片中女將蔣璐霞則勇奪最佳青年女配角。
圖：網上圖片
不少香港人對日本情有獨鍾，以日本為度假首選，但近日網上討論區流傳兩段熱話，點出港人旅日的不雅行為。網民在面書群組分享一段短片，片中港人男女疑似在關西機場插隊打尖，拍片者則粗言穢語，被批評為香港之恥；另...
2018-09-10
距離中秋節還有兩星期，中國人傳統愛買月餅送禮，台灣近年「蛋黃酥」大熱，成為送禮首選，彰化一間餅店「蛋黃酥」被網絡吹捧後「一酥」難求，出現通宵排隊人龍。 位於彰化市的餅店「不二家」，近兩星期來，每天大排長龍，甚至掀起代購熱潮，就連附近店家也掛起招牌表明「代購、免排隊」，希望分一杯羹。由於人龍實在太多，不少人索性凌晨起就到餅店外排隊。有網民驚呼，為何未夠凌晨四時已這麼長的人龍。有網民質疑：「有需要嗎？」
2018-09-10
周日是北韓建政七十周年，最高領導人金正恩早上率領黨政軍高層，到位於平壤錦繡山安放祖父金日成與父親金正日遺體的太陽宮參拜，還舉行閱兵儀式，全國人大常委會委員長栗戰書與金正恩攜手觀看，展出較往年為少的導彈...
2018-09-10
近期多個主攻迷你戶的新盤排隊應市，其中恒地旗下、毗鄰港鐵西營盤站的藝里坊‧1號，日前公佈首批50伙價單，包括開放式及一房戶型，計及最高3%折扣後，折實669.688萬入場。 恒基物業代理營業（二）部總...
2018-09-08
港交所（388）今年初引入創新生物科技企業來港上市，近期已有多隻生科企陸續掛牌，但原來本港首富「誠哥」李嘉誠早已涉獵生科經濟，於2000年成立和黃中國醫藥，經過十八年默默耕耘，上周獲得首隻內地自行研發...
2018-09-10
今晚歐洲國家聯賽A3組葡萄牙主場對意大利，主隊少了射手C朗拿度，上場友戰克羅地亞明顯進攻欠銳，今仗實難攻破意軍「新保方」基安盧基當拿隆馬十指關。不過，客軍攻力一般，料今仗和味極濃，和局值博。（有線602、662台周二凌晨2:45直播） 為盡快適應意大利新環境和融入祖雲達斯戰術，C朗獲免役未有入選葡萄牙，該隊進攻即失去重心，上仗全場十九次射門僅三次命中龍門，最後靠中堅比比頭槌建功主場1:1迫和克羅地亞。今仗繼續缺少C朗領銜鋒線，葡軍留守地頭也無士哥把握。 C朗繼續缺陣 意大利上場歐國聯首仗對戰波蘭，攻擊主力巴洛迪利和恩斯治尼表現平平，要靠中場佐真奴費路射入十二碼迫和1...
2018-09-10
超級英雄電影大熱，偏偏相關遊戲水準參差，大多都是負評收場。然而PS4剛推出的《Marvel's Spider-Man》，卻是當中少見的誠意之作，皆因由著名的Insomniac Games團隊...
2018-09-10
內地女星范冰冰自捲入「陰陽合約」逃稅風波後，一直未見公開露面。內地傳媒《證券日報》日前指范冰冰「已被控制，將接受法律裁決」；另有傳她被捕後已獲釋放，但種種傳言未獲證實。范冰冰的「新聞」不絕，其剛入娛圈...
2018-09-10
最近日本遭受強颱風和地震打擊，日本人正忙於善後，但有港人在當地的行徑大出洋相，成為網上焦點，被網民形容「影衰港人」。 香港有不少「日本控」，他們喜愛旅遊日本，因為當地吃喝玩樂，樣樣精采，而日本人好客、有禮、守規矩，也是吸引人之處。然而，若港人的行為超出日本人可接受的底線，便會招來惡評。 網上瘋傳的事件，在關西機場發生，該處風災後重開，大批滯留旅客心急登機回家，竟有一對香港男女疑插隊，被人拍下行徑，而拍片人怒不可遏，粗言穢語，引人注目。網民主流意見認為打尖不該，但亦有人指爆粗「失禮死人」。另一事例，是有日本店舖貼出告示，要求顧客不要以港幣五角充當一百日圓硬幣玩扭蛋機，原來兩幣...
2018-09-10
開鑼日賽看到因馬季唞暑而久未碰面的朋友，滿心歡喜地向他們打招呼，卻換來一句：「你生日時，我應該送你一個胸罩！」在不知怎樣回應下，我只好轉身離開。 近年，因食無定時，加上惰性作祟，工餘時間沒有多做運動，以致體重直線上升。然而當「朋友」每次看見你時都刻意挖苦調戲一番，即使心胸有多廣闊的人，總會難受。 往韓國的航班上，看了愛情喜劇 《I Feel Pretty》。故事提及身材略胖的女子暈倒後醒來，突然認為自己是全宇宙最迷人的美女。女主角因身材被受白眼，欠缺自信，以為若自己變得美麗，日常生活的待遇會因而截然不同。經過一連串誤會及奇特的遭遇後，她終想起小時候根本不介意別人對自己身材的...
2018-09-10