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Olivia奪威尼斯影后 威廉迪福演梵高封帝

2018-09-10 列印
■艾方素卡朗憑《Roma》勇奪金獅獎。
■威廉迪福繼柏林影展奪金熊獎後，再度揚威國際影壇！
■Olivia首度於威尼斯影展封后。
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　　第75屆威尼斯電影節昨日閉幕並舉行頒獎禮，曾在《蜘蛛俠》飾演「綠魔」的美國男星威廉迪福，憑在《At Eternity's Gate》扮演名畫家梵高成功封帝，他年初已在柏林影展中獲頒終身成就榮譽金熊獎。英國女星Olivia Colman則憑《The Favourite》，撼贏同片拍檔金像影后愛瑪史東封后，該片同時贏得評審團大獎。

　　至於《引力邊緣》墨西哥導演艾方素卡朗的西班牙語黑白片《Roma》勇奪最佳影片金獅獎。另外，今屆影展因只得一位女導演Jennifer Kent憑作品《The Nightingale》入圍主競賽單元而惹批評，她亦爭一口氣贏得評審團特別獎及最佳新晉演員。圖：美聯社

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