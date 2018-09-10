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新婚黃德斌復工謝票

2018-09-10 列印
■黃德斌盼《逆流大叔》票房繼續上升！
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　　黃德斌前日與圈外女友Joyce低調成婚，新婚燕爾的他昨日已火速復工，聯同余香凝及導演陳詠燊到戲院，為電影《逆流大叔》謝票。當被問到前晚洞房花燭夜「造人」的問題時，他謂：「唔話你知啦！咁私人的事，多謝關心，我會保重身體。」問到可會期望該片票房向2,000萬元進發？德斌說：「我以1,500萬為目標先，一直『逆流而上』。」談到票房突破1,500萬會否派「福利」謝票時，余香凝就說：「之前一班大叔話會除衫，等佢哋找數先。」

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