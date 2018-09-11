霆鋒《好聲音》做伴奏成亮點

謝霆鋒有份在內地歌唱比賽節目《中國好聲音》中擔任導師，日前他率領戰隊與周杰倫戰隊作首場對戰。霆鋒戰隊第一輪雖先輸一局，但仍充滿信心，最後直落三場勝出。期間霆鋒更為學員劉郡格演唱《作曲家》時以bass伴奏，成為今集亮點之一。



霆鋒事後稱並非首次為學員伴奏，平時他也有練習，他坦言曾幫學員伴奏不同樂器，今次他想令學員在比賽中感受到平時排練的氣氛，令學員放鬆一點，加上他覺得bass在樂隊的角色較低調，在舞台不會搶戲，反而留給學員更大的表演空間。



霆鋒也貼心為學員設計造型及台上走位，當學員在錄影時感到緊張，他更會安慰並分享自己帶病演出的經驗，此獲另一導師庾澄慶大讚是「最投入的導師」。



