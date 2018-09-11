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超儀應邀赴星宣揚正能量

2018-09-11 列印
■論壇官方社交網有超儀的簡介。網上圖片
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　　何超儀最近獲聯合國邀請，稍後會赴新加坡出席「SIGEF 2018社會創新與全球倫理論壇」。她是繼黎明後，首位被邀請出席的華人女星。超儀表示出席論壇時會上台演講、宣揚正能量，之後更會與聯合國的代表作交流。對於被邀請，超儀在論壇官方網頁表示榮幸，現正埋首以英文撰寫講稿。

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