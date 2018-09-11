  • 2018年9月11日 星期二
  • 26º
  • 71%
熱門： 陳展鵬山竹高鐵天文台馬雲

日報新聞 > 娛樂

阿B感激張國榮生前薦拍戲

2018-09-11 列印
■B哥哥表示下月初會推出發燒碟。
Previous Next

　　鍾鎮濤（B哥哥）昨日為電視台錄影節目時，談到10月面世的新發燒碟《To Bee Continue》時，除了收錄了與女兒鍾懿合唱的歌，還有9首翻唱歌，包括「哥哥」張國榮及梁朝偉的歌。今次選唱哥哥的《由零開始》是因為在他事業低潮時拍了電影《九星報喜》，「原來最初係八星報喜，係哥哥叫黃百鳴畀我參演，兩年前知道好感動。」選唱偉仔的《你是如此難以忘記》是因為在B哥哥最唔開心時，偉仔到他家靜靜的陪着他，十分感激！

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd