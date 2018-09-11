《新舞林》未能晉級 徐子珊盡力跳探戈無憾

徐子珊最近夥拍台灣藝人楊丞琳和內地歌手張靚穎，參與內地綜藝節目《新舞林大會》，日前她與舞蹈老師張思旋大跳激情探戈，大騷標準S身形、柔軟度和踢腿功，令同場藝人讚歎。子珊在完騷後緊張到口震震說：「第一次登上這個舞台，也可能是最後一次。不管怎麼樣啦，我希望大家都會喜歡我的表演。」



原來子珊為了是次演出不眠不休排舞，錄影前一天更練習至凌晨三點半才返回酒店休息，想不到臨場發揮仍很不錯；可惜因為同場對手太強勁，最終她未能成功晉級，她說：「我很享受整個過程，盡了力不留遺憾已經很好！」



