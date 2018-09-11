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射槍遊戲不敵曾樂彤 陳家樂：輸到要洗廁所

2018-09-11 列印
■家樂自揭在寶島玩遊戲，因輕敵致大敗收場！
■左起：家樂、曾樂彤和湯怡合作錄廣播劇。
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　　陳家樂和湯怡昨現身電台，為師妹曾樂彤的新歌《青春、戀愛和意外》錄製廣播劇；家樂表示劇中飾演大學生，而演他女友的曾樂彤踏足社會工作遇見不少事情，因思想幼稚終令兩人戀情告急。

　　家樂續透露，早前飛到台灣擔任曾樂彤新歌的MV男主角，豈料遇天雨要取消拍攝工作，大家玩起射槍遊戲，他說：「我諗住贏硬佢，點知輸到要洗廁所。」曾樂彤則笑言家樂工作太忙要趕返香港，唯有請來台灣男模頂上拍MV。湯怡笑稱初見師妹時感覺好斯文，原來為人大情大性，「其實佢幾騎呢，熟咗會喺你面前挖鼻孔，估佢唔到㗎！」

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