英國當街跪地浪漫求婚 陳展鵬10月擺酒娶單文柔

現年41歲的陳展鵬與28歲、港姐出身的單文柔（Phoebe）拍拖年多，展鵬昨宣佈將於下月中在港擺酒結婚迎娶Phoebe，並發放多張在英國及法國拍攝的浪漫婚照分享喜悅。



本報記者



陳展鵬和單文柔（Phoebe）去年3月被拍得上山頂談情，戀情因而曝光，當事人雖然多次否認戀情，但其後屢被拍到出雙入對，感情亦由低調處理漸變高調，早前以情侶檔姿態搵真銀外，展鵬亦亮相《美女廚房》支持Phoebe。



展鵬今年7月曾表示想迎娶女友，他昨日透過無線發佈多張與Phoebe在英國和法國拍攝的浪漫婚照，並開心宣佈「我要結婚啦！」展鵬受訪時稱，去年拍完劇集《天命》後與Phoebe開始拍拖，其後多次向女友提出結婚，但她卻嫌他沒誠意；他早前在港再次求婚，但仍未令Phoebe滿意。



否認「雙喜臨門」



展鵬和Phoebe早前特別飛赴英國及法國拍攝婚照，因Phoebe曾在英國留學，他則很喜歡法國。展鵬更特別為女友炮製驚喜，在倫敦當街單膝跪在號碼牌有「520 NEXT STATION：MARRY ME」字樣的雙層巴士前誠懇求婚，他坦言身為演員都好緊張，亦有大班外國人圍觀拍掌、吹口哨！



據知，展鵬的媽咪近年身體不好，孝順仔展鵬花過百萬請多位教授會診，陳媽媽仍被腦部問題困擾，故展鵬希望早些迎娶女友完成媽咪飲新抱茶及抱孫心願。



問Phoebe哪方面吸引展鵬？他坦言這兩年有很多「插曲」出現，女友在他身邊也承受很多壓力，去年母親身體不適，令他情緒比較低落時，Phoebe給他很多養份及能量，令他感到溫暖，坦言自己性格Cool，亦被女友溶化！



展鵬續透露，將在港簽紙成婚及擺酒，原想低調進行，但因尊重雙方家長、老人家不便遠行，故兩家人會簡單吃飯慶祝。他謂已計劃結婚一年，否認是「雙喜臨門」。問他會否盡快做爸爸？展鵬表示會盡能力。



Phoebe昨日大爆展鵬首次求婚過程，當時他趁她睡着，摺了一個心型戒指套在她手上，她醒來問是否求婚？展鵬便問她會否答應，她認為太隨意就笑着拒絕，但已甜在心頭！當到他們到英國拍攝婚照期間，展鵬在街上的巴士前再度求婚，她笑言其實只是欠一個畫面，見展鵬為她花盡心思亦感到很開心！



展鵬宣佈婚訊後，獲各方祝福，鮑起靜說，能令展鵬結婚是不簡單的事，相信Phoebe是非常非常之好，亦希望他們早生貴子。陳山聰亦恭喜展鵬道：「能夠找到人生另一半，絕對是開心事！」姚子羚亦說，戥展鵬成家立室開心！



