晒靚肚宣佈佗「小公主」 李亞男擔心囡囡似祖藍

33歲李亞男跟王祖藍結婚3年多，今年7月開心宣佈「造人」成功，惟兩公婆並未公開胎兒性別；不過亞男上月挺着孕肚出席活動時，已漏口風稱擔心祖藍基因強大，生女會似爸爸。亞男昨開工拍硬照時，就趁機在社交網分享了自己摸着寫有「Baby Girl」的靚肚孕照，正式揭盅第一胎是「小公主」！



亞男留言：「今日小公主陪我開工，佢好乖」，不少網友紛留言祝福她和祖藍，有人更搞笑稱囡囡千萬不要似爸爸，亦有人說明白亞男為何會擔心了，令人為之捧腹！亞男回應傳媒時表示：「我好開心！知道咗係囡囡，因為我不嬲都好想有個女，都希望第二個係仔。我仲未買齊啲嘢，不過BB房就裝修緊，最緊要佢出世時可以好健康，咁我就會好放心。」她又說其實仔或女都一樣鍾意，只是自己一直很想可以幫女兒扮靚，亦覺得女兒始終黐媽咪多些呢！



