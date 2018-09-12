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馬明視角下的心穎伊健為《兄弟》一身傷

2018-09-12 列印
■左起：謝天華、錢嘉樂、伊健和林曉峰拉隊宣傳新片。
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　　黃心穎同馬國明去咗旅行，呢張咁靚嘅相，當然由馬明操刀，個湖好靚呀。　　鄭伊健、謝天華、林曉峰和錢嘉樂昨到商台宣傳電影《黃金兄弟》，嘉樂表示戲中大部份動作場面都要求伊健等人親身上陣，但笑指大家年紀不小，除天華外每個人都受傷，當中伊健左邊膊頭韌帶撕裂，但一康復就被嘉樂要求滾地，嘉樂笑說：「我度好位，他傷了左邊，我就叫他滾右邊。」林曉峰則大爆在匈牙利拍攝時受傷，「拍完第一個shot已知有不妥，點知小春比我叫得更快更大聲，我都不好意思開口，結果這場戲被剪了。」

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