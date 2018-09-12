自嘲作品90%爛片 發哥：拍戲賺錢是規矩

正忙於為新戲《無雙》宣傳的周潤發接受鳳凰衛視《魯豫有約：說出你的故事》專訪。主持人陳魯豫特別來港Follow發哥的步伐，包括上飛鵝山遠足、搭港鐵及天星小輪，亦會到九龍城品嚐地道美食。



談到電影票房時，發哥指從不介意早期被稱「票房毒藥」：「每部戲都有命，不一定表現得好觀眾就喜歡，可能一部戲演得很爛他們也喜歡。我演過的爛片佔百分之九十，好的不到一部兩部。」他笑說：「演得爛但演得很好，因為爛的戲很難演，要演得爛是很難的。」



一早講過會捐出身家的發哥絕對不會不收片酬拍戲，發哥說賺錢及片酬是一種形態，是該有的過程，每個人都應該守規矩:「我依然有賺錢的動力，賺錢是規矩，動力在演戲。放錢到基金不是動力，演戲才是，演戲是興趣。」因享受演戲，他亦不計較獎項得失。



