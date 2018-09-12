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過度操勞盆骨劇痛 家燕姐舉步維艱

2018-09-12 列印
■家燕姐知道身體出現警號，之後會多休息不會再過勞。
■傭人扶住家燕姐現身。
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　　前晚，家燕姐為《流行經典50年》進行錄影，見家燕姐舉步維艱，每步都需要傭人扶住。家燕姐解釋應是勞損所致，她透露上周六由朝到晚為節目《家燕姐全民皆Friend 60年》綵排及演出，同日女兒石佑珊亦因為操勞過度貧血入院。可能疲累加上擔心女兒情況及近月不斷工作，起牀時突然右腿盆骨與大腿間感痛楚。雖然好痛但她仍未有時間睇醫生，她笑說：「希望聽日完成6個訪問後有時間睇。」

　　擔任嘉賓的林欣彤亦「氣若游絲」，她指聲帶勞損，影響到部份工作，醫生說要三個月才能痊瘉，另外，提到佗B女的老闆娘李亞男曾表示丈夫王祖藍基因強勁，暗擔心囡囡像祖藍。她笑說：「老闆娘咁靚，似少少已經好靚。如果似老闆都好，老闆好聰明。」

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