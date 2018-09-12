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電影節閉幕唱《紅日》 克勤有成龍台下打氣

2018-09-12 列印
■克勤唱Live功力從來高質。
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　　將於佛山舉行三十周年巡迴演唱會的李克勤，獲邀出席第十四屆中國長春電影節閉幕式暨頒獎典禮。克勤演唱經典歌曲《紅日》，因為演繹零瑕疵，坐在台下的成龍及章子怡等當紅藝人都化身小fans，邊打拍子邊跟住唱，網友更指他們是「史上最強打氣團」！

　　另外，克勤亦積極籌備全新個人大碟中，在音樂創作上會加入全新的民族元素。

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