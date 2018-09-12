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逼爆身材宣傳新歌 許靖韻有留意姜濤

2018-09-12 列印
■問到可有安慰出局的男友？許靖韻表示沒有。
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　　許靖韻昨日到商台宣傳首隻國語新歌《事與願違》，提到早前逗留內地數個月參加選秀節目，錄音時仍須老師在旁指點發音，並希望年尾推出廣東歌。

　　提到男友容穎賢及舊愛羅啟聰一起參加ViuTV選秀節目《全民造星》，但最後齊出局，她稱有留意該節目，大讚參賽者之一的姜濤跳得又唱得。

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