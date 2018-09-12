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安室沖繩引退騷 邀蔡依林再同台

2018-09-12 列印
■安室將於本月16日引退。資料圖片
■安室曾擔任Jolin巡唱嘉賓。網上圖片
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　　日本歌姬安室奈美惠於2014年，與台灣天后蔡依林（Jolin）合作專輯《呸》中的歌曲《I'm Not Yours》結緣，安室翌年到台北擔任Jolin的演唱會嘉賓。將於本月16日告別舞台的安室，早前宣佈在本月15日、引退前夕於家鄉沖繩舉行「前夜祭」，並邀得平井堅等任表演嘉賓，主辦機構昨宣佈，Jolin亦獲邀在當日與安室同台！

　　本月15日的「前夜祭」正是Jolin的38歲生日，她說：「能和安室一起參加前夜祭很驚喜，再次和她同台是一件興奮又很不可思議的事。這將會是我此生最難以忘懷的生日禮物，期待她令人融化的笑容。」

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