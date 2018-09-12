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籲關注腦退化 葉德嫻勤做倒立

2018-09-12 列印
■葉德嫻每日會抽時間做運動。
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　　葉德嫻昨以「榮譽耆跡天使」身份，出席公開活動，呼籲各方齊關注腦退化病患，她認為活動很有意義，希望有更多人一起做「天使」，令香港更團結。

　　問到拍戲時是否記性很好？葉德嫻笑言自己向來都沒記性，約十年前開始做倒立動作，盼促進血液循環，每日亦會花一小時做運動，否則會感到骨頭「硬蹦蹦」，身體變得僵硬。葉德嫻續謂，現時是無事忙，沒接洽電影工作，又覺得現時未有很多戲適合老人家拍，自己亦「好懶」，做事亦會視乎自己的喜好。

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