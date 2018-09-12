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﻿「影后」 遮肚

2018-09-12 列印
■Anjay喺峇里嘅水着照，幾乎全部影背面。
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　　8月12日係Grace陳凱琳大婚日子，當然唔少得Anjay和賴慰玲兩位幸福人妻親臨峇里見證出嫁啦！當時，Anjay不時喺ig貼泳照，但啲相只見心口和頭；一係全部影背脊，原來當時懷孕無耐嘅佢已開始腹部微隆，故堅持做「影后」，怕「小器」唔想露蛛絲馬跡。
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