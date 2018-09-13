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大倉前日遭揭偷食 傳與吉高分手半年

2018-09-13 列印
■吉高由里子仍未回應大倉偷食事件。
■大倉忠義被爆與吉高分手半年。
■大倉忠義被公開一夜情牀照。
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　　日本尊尼組合「關8」的33歲鼓手大倉忠義前日被雜誌公開與陪酒女的牀照，被爆於7月下旬背女星吉高由里子與陪酒女玩一夜情。不過昨日有報道，吉高和大倉早於半年前已分手。

　　吉高和大倉兩年前被爆拍拖，去年9月吉高正在拍攝新片《檢察狂人》時，雜誌仍拍到她與大倉約會的照片。不過知情者透露二人由於各有各忙，聚少離多，最終在年初已正式分手。曾表示想在30歲結婚的吉高，今年7月已過30歲生日，如今仍然單身。日前她在宣傳《檢察狂人》後，與諧星好友近藤春菜出國旅行，未有回應大倉與陪酒女玩一夜情的報道。圖：網上圖片

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