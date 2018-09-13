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三子女港島求學 陳豪由大埔遷居南區

2018-09-13 列印
■陳豪最近為方便子女返學而搬屋。
■早前陳茵媺帶三子女回港，陳豪欣喜接機。資料圖片
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　　陳豪與太太陳茵媺育有三名子女，昨日他到馬鞍山主持一開幕活動，即場教新手爸爸陳智燊要珍惜與剛出生女兒的相處時間，又取笑陳智燊湊B雞手鴨腳的話，只要生多兩個就不會有問題。

　　剛從大埔搬往港島南灣的陳豪，稱這是與太太一起決定，他說：「錢使多咗係其次，最重要係三個小朋友讀港島區三所學校，每天來回港島同大埔要6次，所以我唔想小朋友同太太再花大量時間喺車程上咁辛苦。」他稱現在搬也覺得遲了，幸好一切已安頓好，並期待三子女在同一學校上課。

　　陳豪即將在10月至11月期間飛台灣為劇集《殺手》拍外景一個月，問他會否向劇組請假回港探望子女？陳豪笑稱，希望他們飛去台灣玩一兩天，但工程大到好似打仗一樣。

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